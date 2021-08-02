В ногу с будущим: где в Самаре получить профессию системного администратора и программиста

Системный администратор – человек, который обеспечивает квалифицированное управлением информационными базами Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня трудно представить предприятие без компьютеров. А там, где есть информационные базы, есть и системный администратор – человек, который обеспечивает квалифицированное управлением этими базами, включая их всестороннюю защиту. Будучи программистом, он еще более ценен, имея возможность оптимизировать рабочий процесс, облегчить труд коллег.

Высокооплачиваемая, конкурентоспособная специальность, овладеть которой предлагает Самарский филиал Финуниверситета, охватывает широкий спектр профессиональной деятельности: это обеспечение безопасности информационных систем, техническое обслуживание и ремонт компьютеров, администрирование сетей, прикладное и системное программирование, WEB-дизайн и графическое моделирование объектов.

Прием абитуриентов проводится на базе основного общего образования без вступительных испытаний.Стоимость за год обучения составляет 64000 руб. Срок обучения - 3 года 10 месяцев.

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