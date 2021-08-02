Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла "золото" Олимпиады в Токио

Анастасия Павлюченкова стала обладательницей золотой медали Олимпиады. Фото - instagram спортсменки

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла золотую медаль олимпиады в Токио в парном разряде вместе с Андреем Рублевым. В российском финале Рублев и Павлюченкова обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

Павлюченкова родилась в Самаре, но на Олимпиаде выступает от Московской области. Ранее она стала первой россиянкой с 2015 года, пробившейся в финал "Ролан Гаррос".

- Olympic Champions аааа!!! Не верится, но мы сделали это. Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются, - написала спортсменка в своем Instagram.

Олимпийские медали в Токио заработали также самарские фехтовальщики братья Бородачевы и Павел Сухов.

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