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Спорт2 августа 2021 9:59

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла "золото" Олимпиады в Токио

В парном разряде она победила вместе с Андреем Рублевым
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Анастасия Павлюченкова стала обладательницей золотой медали Олимпиады. Фото - instagram спортсменки

Анастасия Павлюченкова стала обладательницей золотой медали Олимпиады. Фото - instagram спортсменки

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла золотую медаль олимпиады в Токио в парном разряде вместе с Андреем Рублевым. В российском финале Рублев и Павлюченкова обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

Павлюченкова родилась в Самаре, но на Олимпиаде выступает от Московской области. Ранее она стала первой россиянкой с 2015 года, пробившейся в финал "Ролан Гаррос".

- Olympic Champions аааа!!! Не верится, но мы сделали это. Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются, - написала спортсменка в своем Instagram.

Олимпийские медали в Токио заработали также самарские фехтовальщики братья Бородачевы и Павел Сухов.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».