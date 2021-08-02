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Общество2 августа 2021 10:05

Житель Самарской области прокатил в машине корову

Фото необычного пассажира выложили в соцсетях
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Рогатый пассажир наблюдал за другими автомобилистами. ФОТО: Соцсети

Рогатый пассажир наблюдал за другими автомобилистами. ФОТО: Соцсети

Социальные сети в выходные всколыхнула фотография, на которой запечатлели рогатую морду, торчащую с заднего сидения автомобиля. Некий житель Самарской области перевозил корову на своей машине. Терпеливая бурёнка высунула голову в окно, чтобы проветриться и бдительно следить за дорожной обстановкой.

В комментариях люди единодушно с юмором восприняли произошедшее.

- А чё такого? С тёлочкой на тачке – самое оно! – поддерживает водителя самарец Андрей.

Причина такого необычного способа перевозки животного пока неизвестна.