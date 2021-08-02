Самое популярное имя для девочек - София, для мальчиков - Артем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назвали самые редкие имена новорожденных по итогам первой половины 2021 года. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В первой половине года родилось 13 450 детей, из них 51,5% мальчиков, 48,5% - девочек. Сообщается, что родилось 200 двоен.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр и Михаил. Также пользуются популярностью имена Иван, Максим и Дмитрий. Наиболее популярными именами для девочек стали София, Виктория и Анна, а также Ева и Алиса.

Среди самых редких имен для мальчиков выделяют Богомир, Фома, Елисей, Лукьян, Иоанн и Лаврентий. Среди имен для девочек - Глафира, Люсия, Дина, Милада, Святослава, Радослава, Риана и Элегия.