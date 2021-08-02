В Самарской области за сутки 466 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова нашли больше четырехсот заразившихся коронавирусом за сутки и достигли очередного максимума по количеству новых заболевших. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе 466 новых случаев.

Всего в Самарской области с начала пандемии 77 239 человек заразились коронавирусом. Из них выздоровели 71 265 заразившихся. В понедельник, 2 августа, сообщили о 14-ти новых смертельных случаев в регионе среди заразившихся, всего умерли 2 670 человек.

В целом по стране 23 508 новых заразившихся в 84-ти регионах страны, всего заболели порядка 6,3 млн человек.