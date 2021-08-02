В Самарской области рассказали, что происходит с ценами на овощи

Цены на продукты стабилизируются Фото: Предоставлено "Комсомолке"

31 июля "Единая Россия" провела выездное мероприятия в Тольятти. Руководитель фракции Александр Живайкин и депутаты побывали на сельскохозяйственной ярмарке и узнали, как там обстоит дело с ассортиментом и ценами на овощи, на рост которых неоднократно жаловались местные жители.

- Сегодня мы видим на прилавках урожай нынешнего года, картофель стоит 20 рублей за килограмм. И это пока только ранние сорта поступили в продажу. После того, как начнется массовая уборка овощей цены будут снижаться,- рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин.

По словам Абашина, значительный рост цен на овощи возник из-за импорта. Местные производители распродали свой урожай уже в апреле, поэтому торговые сети сделали акцент на более дорогой продукции из-за рубежа.

- Мы видим, что ситуация с ценами на овощи стабилизировалась. Сейчас перед нами стоит задача уменьшить или вовсе исключить посредников при реализации продуктов в торговых сетях, на рынках и ярмарках, - сказал Живайкин.

Руководитель фракции "ЕР" в Самарской губернской думе считает, что необходимо оперативно информировать крестьянско-фермерские хозяйства о ярмарках, которые работают в губернии. Александр Живайкин считает, что с главами муниципалитетов нужно советоваться о количестве таких ярмарок, их расположении, транспортной доступности и времени работы:

- Мы продолжим и работу с торговыми сетями по ограничению наценок. Кроме того, наша фракция "Единая Россия" совместно с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия продолжит оказывать поддержку крестьянско-фермерским хозяйствам.

Живайкин уверен, что весь этот комплекс мест позволит впредь избежать волнообразного роста цен. В партии добавляют, что в Самарской области есть все условия для овощеводства. В 45 крестьянско-фермерских хозяйствах на 4 тысячи гектаров выращивается картофель и на 3,5 тыс гектаров другие овощи.