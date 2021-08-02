Предложения о развитии промышленности в Самарской области войдут в Народную программу ЕР

В Самарской области обсудили, какая поддержка необходима предприятиям

Предложения о развитии промышленности Самарской области войдут в Народную программу «Единой России». Соответствующие предложения прозвучали во время стратегической сессии партии по развитию промышленности, которая состоялась в Сызрани.

Как отметили представители предприятий, одной из главных проблем для промышленников является кадровый дефицит. Для решения этой проблемы в регионе действуют механизмы целевого обучения, когда студенты проходят практику на тех заводах, куда в дальнейшем пойдут работать. Кроме того, выплаты в регионе будут получать те школьники, которые продолжат обучение в Самарской области.

Также обсуждалась возможность расширения имеющихся и создания новых технопарков. Представители предприятий предложили создать особые налоговые режимы для территорий, не входящих в основную агломерацию.

- Принципиальная позиция Дмитрия Азарова заключается в следующем: мы не обещаем того, что не можем сделать. Действующие депутаты, профессионалы в своем деле оценят все предложения с этой точки зрения. Главные ориентиры — это планирование экономики и промышленности, инновации, средства, доступные для инвесторов, - сказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Кузнецов.