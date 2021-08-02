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Общество2 августа 2021 12:47

Слушатели радио Рекорд отметили День железнодорожника поездкой на "Ласточке"

В поездку отправились финалисты конкурса "Рекорд прокатит"
Источник:kp.ru
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Для слушателей радио Рекорд выделили отдельный вагон

Для слушателей радио Рекорд выделили отдельный вагон

В Самаре слушатели радио Рекорд отметили День железнодорожника поездкой на "Ласточке". На скоростном поезде доехали до Жигулевского моря.

В поездку отправились финалисты конкурса "Рекорд прокатит". Для них выделили отдельный вагон и организовали развлекательную программу. Во время поездки разыграли смарт-браслеты, портативные колонки и планшет. Гостей встречали проводницы в стилизованных костюмах.

- Это первый опыт совместной работы компании РЖД и Радио Рекорд. Проект

является уникальным не только для Самарской области, но и для России в целом.

Таких нестандартных новых проектов должно быть больше. Они показывают, как

мы меняемся для вас, пассажиров, становимся современными, динамичными,

удобными, - начальник службы корпоративных коммуникаций "Куйбышевской железной дороги" Михаил Бацаев.