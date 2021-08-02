Бывший вице-губернатор Самарской области возглавил АСАДО

Владимир Терентьев стал директором АСАДО

Владимир Терентьев, занимавший с июля 2020 года пост руководителя администрации губернатора Самарской области, занял должность генеральным директором Агентства по содержанию автомобильных дорог. Информация об этом появилась 21 июля.

Напомним, должность в администрации Терентьев покинул спустя год работы, в июле 2021 года, в структуре же администрации губернатора Владимир Николаевич работал с 2018 года, а до этого в разные годы трудился в мэрии Самары. А в июле этого года в «АСАДО» Терентьев сменил на должности Ольгу Устинову, которая проработала там с осени 2018 года.

Временно исполняющим обязанности главы администрации губернатора Самарской области сейчас является Пётр Королёв.