Экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова осудили на семь лет за получение взятки

Андрей Гусаров попался на коррупции

В Ленинском районном суде Самары вынесли приговор Андрею Гусарову. Экс-начальника полиции Сызрани признали виновным в получении взятки.

- Суд приговорил его с семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 4,25 млн рублей, - передает корреспондент "КП-Самара" из зала суда.

Полковника Гусарова задержали 10 июня 2020 года. Сотрудники УФСБ заковали полковника в наручники в его служебном кабинете. Именно туда принес 350 тысяч рублей его подопечный — руководитель местного отдела ГИБДД Яшин, действовавший в рамках оперативного эксперимента. Как считают следователи, это была всего лишь часть взятки за помощь местным бизнесменам.

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