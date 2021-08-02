Движение на мосту через Сок открыли на полтора года раньше запланированных сроков

Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста

Движение на мосту через реку Сок открыли на полтора года раньше запланированного срока. Благодаря новому мосту выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть дорог станет комфортнее и быстрее.

Мост начали строить в декабре 2019 года, его протяженность составляет 306 метров. Работы на объекте велись в несколько смен, на разных этапах работы на стройке задействовалось порядка 300 человек.

По мосту ездят люди, которые выезжают за город и на дачи, а также едут на работу. Пропускная способность направления с появлением нового моста увеличилась в 50%.

- Очень символично, что этот мост открывается в год юбилея – 170-летия Самарской губернии. В преддверии дня строителя хочу отметить всех, кто ударным трудом подтвердил свой высокий профессионализм, кто обеспечил сегодня высокий результат. Сегодня я приехал в первую очередь для того, чтобы сказать спасибо вам, мужики! - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.