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Общество2 августа 2021 15:00

Движение на мосту через Сок открыли на полтора года раньше запланированных сроков

Пропускная способность на этом направлении увеличилась на 50%
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста

Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста

Движение на мосту через реку Сок открыли на полтора года раньше запланированного срока. Благодаря новому мосту выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть дорог станет комфортнее и быстрее.

Мост начали строить в декабре 2019 года, его протяженность составляет 306 метров. Работы на объекте велись в несколько смен, на разных этапах работы на стройке задействовалось порядка 300 человек.

По мосту ездят люди, которые выезжают за город и на дачи, а также едут на работу. Пропускная способность направления с появлением нового моста увеличилась в 50%.

- Очень символично, что этот мост открывается в год юбилея – 170-летия Самарской губернии. В преддверии дня строителя хочу отметить всех, кто ударным трудом подтвердил свой высокий профессионализм, кто обеспечил сегодня высокий результат. Сегодня я приехал в первую очередь для того, чтобы сказать спасибо вам, мужики! - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.