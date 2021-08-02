В Самарской области изъяли 40 тысяч литров контрафактного алкоголя

Всего изъяли более 40 тысяч литров контрафакта. ФОТО: ГУ МВД России

В Самарской области за 1 полугодие 2021 года из незаконного оборота изъяли более 40 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Суммарно сотрудниками полиции проведено более 1100 проверочных мероприятий, в рамках которых выявлено 60 эпизодов незаконного производства, хранения и реализации контрафактной продукции.

Так, например, в Сызрани 32-летний местный житель организовал в городе производство поддельной водки и коньяка. Полиция изъяла около 17 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару и упаковку. Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Всего в ходе проверок составили свыше 600 протоколов и пресекли деятельность 3 цехов по производству алкогольной продукции.