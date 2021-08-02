Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 16:10

В Советском районе Самары ввели карантин по бешенству

Снять карантин смогут через 60 дней после убоя последнего заболевшего животного
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре в одном из районов ввели карантин по бешенству

В Самаре в одном из районов ввели карантин по бешенству

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ввели карантин по бешенству в Советском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Очагом бешенства признали территорию личного подсобного хозяйства на улице Майкопской. В связи с этим туда запретили ввоз восприимчивых животных, а также посещении территории посторонними, за исключением персонала.

Снять карантин смогут через 60 дней после убоя последнего животного, у которого были признаки бешенства.

Кроме того, карантин по бешенству ввели также в селе Майское Пестравского района.