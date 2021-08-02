В Самаре ищут присяжных, которые рассмотрят дело о реабилитации нацизма

Андрей Шабанов не отрицал своей вины Фото: соцсети

В Самарском областном суде собираются рассматривать уголовное дело Андрея Шабанова: в прошлом году он загрузил на сайт “Бессмертного полка” фото Адольфа Гитлера под видом советского солдата. На этапе модерации это заметили, фото не было опубликовано, но на самарца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Изучив страничку Шабанова в соцсетях, следователи “накинули” ему еще обвинений по похожим статьям, в суд дело направили в июле.

Как сообщил корреспонденту “КП-Самара” адвокат Шабанова Алексей Лапузин, на стадии предварительных слушаний сторона защиты заявляла ряд ходатайств о признании доказательств недопустимыми и возвращении дела прокурору. Но суд в их удовлетворении отказал.

25 августа в Самарском областном суде приступят к формирование коллегии присяжных, которым предстоит рассматривать это дело. Санкции статей, по которым судят Шабанова, предусматривают разные виды наказания, в том числе штраф до 3 млн рублей и реальное лишение свободы на срок до 3 лет.

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Расследование значительно расширило перечень претензий к Андрею Шабанову, его дело сейчас находится в Генпрокуратуре РФ (подробности)