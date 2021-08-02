Айк Нваму покинул баскетбольный клуб «Самара»

В этом году Нваму признали самым зрелищным игроком Суперлиги. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о том, что форвард Айк Нваму покинет команду. Он выступал за волжский клуб с марта 2021 года и вместе с «Самарой» стал чемпионом Суперлиги-1.

- Его яркие данки и вообще невероятно эффектная игра надолго запомнятся самарским болельщикам. Мы благодарим Айка за вклад в наши победы и желаем ему удачи в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении пресс-службы БК «Самара».

Напомним, в этом сезоне Айк Нваму был признан самым зрелищным игроком чемпионата. Сейчас он на Олимпиаде в Токио, где играет за сборную Нигерии.

«Самара» - двукратный чемпион Суперлиги-1. В следующем сезоне волжане также выступят в Суперлиге (второй в системе дивизионов российского баскетбола), а через сезон планируют заявиться в Единую лигу ВТБ.