Выплаты семьям с детьми школьного возраста начались раньше срока

Выплаты родителям школьников предоставят раньше срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выплаты семьям с детьми дошкольного возраста начинаются на две недели раньше срока – 2 августа. Соответствующее поручение дано президентом страны.

В Самарской области выплаты получат родители почти 370 тысяч детей, что составляет 87,7% от общего количества прогнозируемых получателей.

Подать заявление на выплату можно через портал Госуслуги, а также в клиентской службе Пенсионного фонда России. Принимать заявления будут на протяжении трех месяцев.

- В соответствии с поручением президента РФ органы Пенсионного фонда начали выплату семьям с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет на две недели раньше запланированного срока – 2 августа вместо 16 августа, - сказала управляющий Отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева.

Также на выплаты могут претендовать граждане с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие учиться по школьной программе.