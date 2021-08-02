В Самарскую область снова приходит изнуряющая жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается до 40 градусов тепла в ближайшие сутки, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Наиболее жаркая погода ожидается в южной части Самарской области. В таких условиях рекомендуют не выходить на улицу без головного убора, а также избегать повышенных физических нагрузок, в том числе, занятий спортом.

Рекомендуется чаще пить, но не утолять жажду алкоголем или кофе. В наиболее жаркие часы, с 12 до 15, лучше не выходить на улицу без необходимости, в том числе, на пляж.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 3 и 4 августа, в регионе местами пройдет кратковременный дождь, а кое-где и гроза.