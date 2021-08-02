В Самарской области хотят расширить количество ярмарок

Цены на "борщевой набор" станут ниже Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области фиксируется снижение цен на овощи из "борщевого набора". По информации Самарастата, за последние недели примерно на 10 рублей подешевел картофель. Цена моркови упала почти на 13 %. На 10 % ниже стала стоимость огурцов и помидоров.

Как отметил руководитель фракции "Единой России " в Самарской губернской думе Александр Живайкин, цены на сезонные овощи от местных производителей напрямую влияют на общий уровень цен на продовольственных прилавках. Для того, чтобы колебаний не было, важно разработать системный подход и комплекс мер на разных этапах формирования цен.

- Нужно дополнительно разработать комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей - если государство в течение всего сезона будет помогать, это позволить сдерживать цены на продукцию, - считает депутат.

По словам Живайкина, будет продолжена работа с торговыми сетями. Это поможет сократить цепочку посредников и добиться того, чтобы ценники на прилавках не были максимальными. Фермерским хозяйствам тоже помогут - важно, чтобы они действовали круглой год. Тогда цены на овощи не будут достигать максимальных отметок.

Фермеры понимают востребованность своей продукции. Они готовы обеспечить продовольственную безопасность региона.

Единороссы во время выездного мероприятия в Тольятти пообщались с жителями и пришли к выводу, что нужно расширять практику создания сельскохозяйственных ярмарок в регионе. Важно выбирать наиболее эффективное расположение точек торговли. Как показывает практика, на ярмарках цены на овощи более сдержанные.

- Такие ярмарки выходного дня — хорошая практика, у людей есть потребность, они оказываются в выигрыше по ценам, при этом здесь представлены овощи и фрукты в большом разнообразии и на любой вкус, — отметила депутат фракции "Единой России" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева.

Правительство региона по инициативе депутатов "ЕР" более подробно проинформирует производителей овощей о возможностях прямого выхода на покупателей. Муниципалитеты готовы предоставить дополнительные площадки для ярмарок - не только в выходные, но и в будние дни.