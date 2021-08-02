Нижний Новгород с 800-летием поздравят творческие коллективы Самарской области

Лучшие творческие коллективы Самарской области присоединятся к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Нижний Новгород в этом году отмечает 800-летие, к праздничным мероприятиям присоединяются и Самарская область.

Лучшие творческие коллективы, среди которых Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, начали репетиции номеров, которые представят во время праздничной программы.

Самарская и Нижегородская области успешно сотрудничают в нескольких сферах. Это и привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, социальная политика и решение экологических проблем.

В Самарской области к 170-летию обновили и реконструировали многие городские пространства. Самым ожидаемым событием стало открытие вертолетной площадки.

- Место действительно уникальное. Когда ты видишь эту красоту, получаешь колоссальный заряд позитивной энергии от родной земли, от нашей красавицы Волги. Я очень рад, что усилия, которые мы предприняли, чтобы навести здесь порядок, позволили благоустроить территорию, сделать ее современной, удобной, комфортной и красивой, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Нижнем Новгороде 1 августа после реконструкции открыли Чкаловскую лестницу. «Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы. Отсюда открывается прекрасный вид на волжские просторы. Очень хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы», - сказал полномочный представитель Игорь Комаров сказал.