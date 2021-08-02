Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства 15-летней девушки в Самаре

Полицейский, подозреваемый в убийстве, арестован
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства 15-летней девочки в Самаре.
Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Петра Дубрава 29 июля поздним вечером. В убийстве подозревают 42-летнего полковника полиции, который был уволен со службы и арестован.
По разным версиям, у полицейского были отношения с девочкой, она якобы обещала все рассказать, из-за чего мужчина ее убил. По другой версии, он случайно сбил ее на автомобиле, возвращаясь с рыбалки. Когда же он вышел из машины, девочка стала громко кричать, и он ее убил.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование в настоящее время продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Она нелюдимая «готка», а он примерный семьянин»: в селе, где подполковник полиции зарезал девочку, не верят в их связь
Корреспондент «КП»-Самара» побывал на месте страшного преступления в Петра Дубрава (подробности)
Был дорожный конфликт: появились новые подробности убийства школьницы полицейским из Самары
Пока следователи выясняют, что подтолкнуло стража порядка к расправе над подростком, мы попросили экспертов высказать свое мнение на этот счет (подробнее)