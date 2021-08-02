Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства 15-летней девушки в Самаре

Полицейский, подозреваемый в убийстве, арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства 15-летней девочки в Самаре.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Петра Дубрава 29 июля поздним вечером. В убийстве подозревают 42-летнего полковника полиции, который был уволен со службы и арестован.

По разным версиям, у полицейского были отношения с девочкой, она якобы обещала все рассказать, из-за чего мужчина ее убил. По другой версии, он случайно сбил ее на автомобиле, возвращаясь с рыбалки. Когда же он вышел из машины, девочка стала громко кричать, и он ее убил.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование в настоящее время продолжается.

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