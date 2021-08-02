В Самарской области ожидается гроза

В Самарской области ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщают в региональном МЧС.

В ближайшие часы, а также утром, 3 августа, ожидается гроза, возможен град и усиление ветра до 15-20 м/с.

В таких условиях не рекомендуется выходить на улицу без необходимости. Если попали под дождь, то нужно укрыться в подземном переходе или подъезде дома.

Ранее также сообщалось, что местами по области в ближайшие дни будет жаркая погода, температура воздуха в некоторых районах дойдет до 40 градусов тепла.