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Происшествия3 августа 2021 10:53

Жителя Тольятти задержали с фальшивыми купюрами

Одной из них он расплатился в магазине
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Мужчину задержали с фальшивыми купюрами

Мужчину задержали с фальшивыми купюрами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Самары с фальшивыми пятитысячными купюрами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился администратор магазина в Центральном районе Тольятти. Он сообщил, что один из покупателей расплатился купюрой номиналом 5000 рублей с признаками подделки. В магазин прибыла следственно-оперативная группа, они изъяли купюру и отправили на исследование. Экспертиза показала, что деньги были изготовлены самодельным способом на принтере.

С помощью запись видеокамер в магазине полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Подозреваемый ранее не был судим. В ходе досмотра у него были изъяты 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей. В настоящее время мужчина задержан, сотрудники органов внутренних дел выясняют все подробности произошедшего.