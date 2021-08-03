Жителя Тольятти задержали с фальшивыми купюрами

Мужчину задержали с фальшивыми купюрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Самары с фальшивыми пятитысячными купюрами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился администратор магазина в Центральном районе Тольятти. Он сообщил, что один из покупателей расплатился купюрой номиналом 5000 рублей с признаками подделки. В магазин прибыла следственно-оперативная группа, они изъяли купюру и отправили на исследование. Экспертиза показала, что деньги были изготовлены самодельным способом на принтере.

С помощью запись видеокамер в магазине полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Подозреваемый ранее не был судим. В ходе досмотра у него были изъяты 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей. В настоящее время мужчина задержан, сотрудники органов внутренних дел выясняют все подробности произошедшего.