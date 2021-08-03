В Самаре цветочная компания задолжала работникам более 3 миллионов рублей

Судебные приставы взыскали 3 миллиона рублей долгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре компания, занимающаяся оптовой торговлей цветами и растениями, задолжала работникам свыше 3,3 миллионов рублей. В отделении судебных приставов Кировского района поступило 51 заявление от работников о взыскании заработной платы с нерадивой компании. Об этом сообщает УФССП по Самарской области.

Добровольно должник долг перед работниками погасить отказывался. Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля «Renault Logan», находящийся в собственности у должника-организации. Автомобиль передали на реализацию, а вырученные средства направили на частичное погашение задолженности. Также, пристав-исполнитель составил акты описи и ареста офисной мебели и техники, принадлежащих должнику.

После принятых мер, организация погасила задолженность по заработной плате перед всеми работниками.