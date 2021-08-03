Житель Сызрани оставил предсмертное послание на двух листах

По факту его гибели сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 августа в сызранскую полицию поступило сообщение о гибели мужчины в жилом доме на ул.Декабристов. О ЧП сообщили соседи умершего.

- Все указывает на самоубийство, хотя родственники и знакомые и говорят, что ни о чем подобном он никогда не заговаривал, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия, по сведениям того же источника, было обнаружено предсмертное письмо на двух листах. В нем мужчина рассказывает, как его жизнь была разрушена: сначала его уволили с работы, потом ушла жена, и постепенно он потерял смысл жизни.

Тем не менее, по факту его гибели сейчас проводится проверка, тело погибшего передали экспертам для того, чтобы они определили причину смерти. После получения заключения специалистов будет приниматься процессуальное решение.