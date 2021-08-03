В Самарской области полицейский выехал на встречку и «встретился» там с другим нарушителем

По предварительным данным, оба водителя проигнорировали сплошную линию разметки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 30 июля в Похвистнево столкнулись два автомобиля - Lada XRAY, за рулем которой был следователь, и «Лада Гранта», которой управлял инженер нефтяной компании.

Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, составлять протоколы им пришлось на обоих водителей.

- По предварительным данным, полицейский пошел на обгон, выехал на встречную полосу, хотя в этом месте сплошная линия разметки, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Но и второй водитель, получается, тоже нарушил правила: пытался повернуть налево там, где это запрещено дорожной разметкой.

На обоих водителей составили административные протоколы, машины получили довольно сильные повреждения.

Чуть позже за помощью к медикам был вынужден обратиться полицейский – в ДТП у него пострадал глаз.