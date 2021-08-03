Специальный выпуск «Комсомольской правды» расскажет о самых главных темах для каждого

Специальный выпуск "Комсомольской правды" во всех точках продажи печати с 3 августа Фото: Михаил ГОРЮНОВ

3 августа во всех местах продажи печати выйдет специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» под лозунгом «Только вместе мы победим!».

В свежем номере «Комсомолка» поделится мнением президента России Владимира Путина по поводу российской вакцины, расскажет о коронавирусе и борьбе с ним, а также о том, как акция #МЫВМЕСТЕ стала ответом на новую реальность и душевным порывом на запрос общества о помощи, который остаётся актуальным до сих пор.

Помимо самой животрепещущей темы, в специальном выпуске «Комсомольская правда» расскажет про летний отдых школьников и проведение конкурса «Большая перемена», ликвидацию последствий подтопления в Керчи и Ялте и российских спортсменах на Олимпиаде в Токио.

Всё самое важное – в «Комсомольской правде» с 3 августа. Спрашивайте во всех точках продажи прессы!