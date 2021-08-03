Интернет-трафик, прокачанный через сеть 4G МегаФона в Самарской области после апгрейда, вырос в два раза

Интернет становится все более доступным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МегаФон построил и модернизировал в 20 районах Самарской области 75 базовых станций. В весенне-летние работы по развитию сети 4G вошли 7 городов и 43 населенных пункта. После апгрейда, ускорившего сеть и увеличившего ее покрытие, абоненты прокачали почти 600 терабайт интернет-трафика. Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-5 качающих районов, где трафик вырос в 1,5-2 разапосле модернизации сети, вошли:

— Ставропольский (202 терабайта);

— Приволжский (63 терабайта);

— Клявлинский (58 терабайт);

— Красноярский (57 терабайт);

— Сергиевский (41 терабайт).

Также изучив мобильную активность своих абонентов в районе недавнего обновления сети, специалисты сделали вывод, что самые цифровые дачники живут в садовых товариществах «Раздолье» Ставропольского района, «Приволье» Приволжского района и «Золотых песках» около Тольятти. Только за последний месяц они прокачали трафик, которого хватило бы на 8 лет просмотра в самом высоком разрешении Youtube-каналов с миллионами подписчиков –«Урожайный огород», «Садовый Мир», «Сад, огород, своими руками» и пр.

«Эффект от модернизации и расширения сети 4GМегаФона ощущают наши абоненты и фиксируют независимые исследователи. Международный эксперт Ookla подтвердил, что на территории России и Самарской области МегаФон лидирует по скорости передачи данных. За год в регионе средние показатели скачивания увеличились с 22,42 Мбит/с до 24,88 Мбит/с. При этом количество абонентского трафика выросло почти в 2 раза», комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.