Баскетбольная «Самара» подписала американского форварда Стэфана Хикса

До «Самары» форвард играл в США и Тайване. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании американского форварда Стэфана Хикса. Он займет вакансию легионера в самарской команде, которая оказалась свободна после того, как клуб покинул нигериец Айк Нваму.

- Это будет мой первый опыт выступления в России, поэтому я с нетерпением жду новых впечатлений, - приводит слова новичка «Самары» пресс-служба клуба. - Я слышал много замечательного о команде, я знаю, что вы выигрывали чемпионат последние пару лет и скоро переедете на новую арену. Я немного поговорил с Айком Нваму, с которым мы вместе играли в G-лиге, и он сказал мне, что город и болельщики здесь замечательные. И я не могу дождаться, когда увижу Самару и сыграю перед болельщиками.

Стэфан Хикс до этого выступал в чемпионате NCAA за команду Cal State Northridge, в G-лиге (ранее – лига развития NBA) за команду Fort Wayne Mad Ants и за команду Formosa Taishin Dreamers (Тайвань).

Есть в карьере форварда и клуб NBA. Он провел 10 дней в Indiana Pacers, но не сыграл за команду из Индианаполиса ни одного официального матча.