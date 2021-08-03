В Тольятти открылся новый ковид-госпиталь на 50 коек

В Тольятти открыли новый инфекционный корпус

В Тольятти открылся новый инфекционный корпус больницы №5, где будут лечить больных с COVID-19. На его открытие приехали губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что появление такого медицинского учреждения - серьезный шаг к совершенствованию качества медпомощи жителям региона. Строить инфекционные госпитали в регионе начали заблаговременно, готовясь к любому развитию ситуации с коронавирусом.

- Еще раз подчеркну: целый ряд решений мы готовили заблаговременно. Заглядывая за горизонт, мы заблаговременно подготовили систему здравоохранения к третьей волне пандемии, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В новом корпусе есть приемно-диагностическое отделение, а также стационар на 50 коек. В каждой палате есть индивидуальная система вентиляции, санузел, душевая, предбокс. Работать здесь врачам будет максимально удобно и они смогут помочь даже самым тяжелым пациентам. Также в госпиталь закупили новое оборудование - в том числе УЗИ-аппарат экспертного класса, позволяющий проводить обследование вен. Тромбозы - одно из самых частных последствий коронавируса.

Всего в этом году одновременно строится и построено пять инфекционных корпусов. Такого обновления этой сферы не проводилось очень давно.

- Хотел бы поблагодарить Губернатора и Правительство Самарской области за внимание и строительство поликлиник, новых инфекционных госпиталей. Это то, что является заботой о каждом человеке. И тем более важно, что новые учреждения открываются в самых густо населенных районах, - подчеркнул Михаил Мурашко.