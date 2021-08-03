Стройку в Новой Самаре показали с квадрокоптера

В Новой Самаре продолжается строительство. Фото - скриншот
В Самаре стройку в микрорайне Новая Самара показали с квадрокоптера. Видео на своей YouTube-канале опубликовал блогер Самарский-163.
Микрорайон находится неподалеку от торгового центра "Мега" в поселке Мехзавод. На протяжении нескольких лет микрорайон расширялся, там обустраивается инфраструктура.
Сейчас строительство новых домов продолжается, как идет стройка, можно посмотреть в представленном сюжете.
Пользователи в комментариях отмечают плотную застройку, а также высказывают опасения, как бы не начали вырубать находящийся рядом лес.