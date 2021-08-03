В Самаре вынесли приговор сотруднице государственной инспекции труда за получение взяток

Сотрудница госинспекции труда систематически получала взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор сотруднице государственной инспекции труда региона, которая систематически получала взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось, с ноября 2019 года по февраль 2020 года она получала взятки на общую сумму в 40 тысяч рублей. Ей платил директор компании, чтобы его работники могли трудиться без соответствующего обучения необходимых медицинских осмотров.

При этом, женщина сама деньги не получала, а просила, чтобы их переводили на карту родственницы.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.