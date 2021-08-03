Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 17:57

В Самаре вынесли приговор сотруднице государственной инспекции труда за получение взяток

Женщина систематически получала деньги от директора коммерческой компании
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сотрудница госинспекции труда систематически получала взятки

Сотрудница госинспекции труда систематически получала взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор сотруднице государственной инспекции труда региона, которая систематически получала взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось, с ноября 2019 года по февраль 2020 года она получала взятки на общую сумму в 40 тысяч рублей. Ей платил директор компании, чтобы его работники могли трудиться без соответствующего обучения необходимых медицинских осмотров.

При этом, женщина сама деньги не получала, а просила, чтобы их переводили на карту родственницы.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.