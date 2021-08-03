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Общество3 августа 2021 18:17

В Самаре директор компании не заплатил налогов на 93 млн рублей

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будут судить директора компании. который уклонялся от налогов

В Самаре будут судить директора компании. который уклонялся от налогов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить директора компании, который уклонился от уплаты налогов на 93 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснилось, организация, которую возглавлял обвиняемый, предоставляла в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, куда вносились заведомо неверные данные о работе с компаниями партнерами.

В результате обвиняемому удалось уклониться от налогов, не доплатив 93 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу.