Уголовное дело об убийстве школьницы в Самаре передано в центральный аппарат СК РФ

В убийстве девочки обвиняют бывшего полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы в Самаре, передали для расследования в центральный аппарат СК РФ. Об этом говорится в сообщении следственного комитета.

Тело 15-летней девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вечером, 29 июля. В убийстве подозревают 42-летнего бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Сейчас он арестован и уволен со службы.

- По указанию председателя СК России дальнейшее расследование по данному уголовному делу поручено следователям центрального аппарата. Он обозначил необходимость тщательного и всестороннего анализа всех обстоятельств случившегося, - говорится в сообщении следственного комитета.

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