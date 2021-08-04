Лжепрокурор из Московской области обманом выманил у тольяттинской пенсионерки полмиллиона рублей

В полиции уже возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валентине Алексеевне из Тольятти 62 года. Она уже как минимум дважды становилась жертвой мошенников. В первый раз перевела аферистам крупную сумму за чудо-капли для глаз. Но животворящий товар так и не получила.

В июле Валентине Алексеевне позвонил весьма серьезный мужчина, представился прокурором из Московской области. Объяснил, что ей якобы положена компенсация за те чудо-капли, точнее, за их отсутствие. Сумма компенсации – 450 тысяч рублей. Вот только нужно небольшой налог заплатить.

Валентина Алексеевна так хотела восстановить справедливость и получить компенсацию за все свои переживания, что сама не заметила, как перевела «прокурору» более полумиллиона рублей.

- Разумеется, звонивший не был сотрудником правоохранительных органов, поэтому уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество», - сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Сумма ущерба составила 546 тысяч рублей. Подозреваемых по делу пока нет.