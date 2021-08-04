Тольяттинской полиции понадобился без малого год, чтобы найти охранника, который сломал руку посетителю в баре

Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило 29 августа прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 августа прошлого года около 5 часов утра возле бара на ул.70 лет Октября в Тольятти после короткой потасовки в больницу попал 38-летний Михаил. Врачи диагностировали перелом руки со смещением, а так как пациент не отрицал, что подрался, сообщили о нем в полицию.

- При первом же опросе Михаил сказал, что руку ему сломал охранник. Даже назвал фирму, в которой тот работал, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Полицейские Михаила внимательно выслушали и… ушли. Уголовное дело возбудили в ноябре прошлого года по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении неустановленного лица.

С тех пор прошел почти год. И вот 1 августа тольяттинские полицейские, наконец, определились с подозреваемым. Фигурантом уголовного дела стал 32-летний Артем. Сейчас он, правда, уже нигде не работает. За плечами парня – судимости за кражи, наркотики и разбой.

Если вина Артема будет доказана в суде, то ему грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.