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Общество4 августа 2021 8:15

В Самарской области ожидается гроза

Объявлен желтый уровень опасности
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области спадет жара и пройдут дожди

В Самарской области спадет жара и пройдут дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 4 августа, ожидается гроза и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности, сообщают в региональном МЧС.

В регионе прогнозируют грозу и усиление ветра до 15-20 м/с. В таких условиях рекомендуют оставаться дома, а если дождь застал на улице, не прятаться около деревьев или неустойчивых конструкций, например, рекламных щитов.

В ближайшие дни в Самарской области ожидается, что жара спадет, днем будет до 29 градусов тепла, местами возможно до +24 градусов. Ночью ожидается +15, +20 градусов.