Самарцы рассказали, что им приходится работать во время больничного

Самарцы рассказали, что им приходится работать на больничном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы во время опроса на сайте поиска работы и сотрудников hh.ru рассказали, что им приходится работать во время больничного.

Среди опрошенных 26% рассказали, что им приходится работать, когда они находятся на больничном. При этом работы они выполняют из дома. Еще 23% рассказали, что ходят на работу, несмотря на недомогание.

Чаще всего работать во время больничного приходится высшему менеджменту или бухгалтерам.

Из опрошенных 86% заявили, что заботятся о своем здоровье. Активнее всех своим здоровьем занимаются сотрудники транспортно-логистической сферы, реже остальных внимание своему здоровью уделяют медики и фармацевты.