Самарцев предупреждают о мошенниках, предлагающих заменить исправные счетчики

Самарцев призывают не верить мошенникам, предлагающим менять счетчики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупреждают о мошенниках, которые предлагают заменить исправные приборы учета водоснабжения. Об этом сообщают в "РКС-Самара".

В почтовых ящиках самарцев появляются листовки, на которых публикуются призывы к срочной замене счетчиков. При этом для большей убедительности выбирают броские названия компаний, например, "Росповерка". Также публикуют штрих-коды для большей солидности.

Также мошенники осуществляют поквартирный обход, предлагая немедленно заменить счетчики. В противном случае запугивают повышенными тарифами за воду, если не поменять счетчик.

В "РКС-Самара" напоминают, что сами поквартирных обходов не проводят, замену счетчиков не предлагают. За состоянием счетчиков самарцы должны следить самостоятельно. В большинстве случаев поверка счетчиков осуществляется раз в 6 лет.

Самарцев призывают быть бдительными и не идти на поводу мошенников.