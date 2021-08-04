В Самарской области стабильно находят более 400 заразившихся коронавирусом в сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 4 августа, выявили 463 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе стабильно фиксируют более четырехсот новых заразившихся ежедневно. Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 78 167 человек, из которых выздоровели 71 661 человек, в том числе, 201 - в среду.

В регионе 14 новых смертельных случаев, всего умерли 2 699 человек.

В целом по стране за сутки коронавирусом заразились 22 589 человек в 85-ти регионах страны, за все время пандемии заболели порядка 6,3 млн человек.

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