Самарские медики рассказали, как дети переносят COVID-19

Чаще всего дети переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В течение года на базе областной детской инфекционной больницы, которая специализируется на лечении COVID-19, сотрудники СамГМУ проводили исследования протекания коронавируса у детей в возрасте от двух месяцев до 18 лет.

По результатам исследования, опубликованных на сайте Самарского государственного медицинского университета, у девяти из 338 детей зафиксировали тяжелую форму заболевания — это пациенты с хроническими болезнями, такими как астма, диабет, врожденный порок сердца или легких. По большей части дети болели бессимптомно или переносили коронавирусную инфекцию в легкой форме. Тем не менее, малышей до 3 лет госпитализировали даже с легкой формой из-за возможности непредсказуемого развития заболевания.

Клиническая картина у взрослых и детей похожа. Но всё же у детей не так часто наблюдается дыхательная недостаточность, температура обычно поднимается не выше 38,5, у них нет склонности к тромбозам и осложнениям. При этом дети больше подвержены сыпям, диарее, рвоте.

Специалисты СамГМУ продолжают исследования по COVID-19. В том числе, касающиеся протеканием болезни у детей, рожденных болеющими COVID-19 матерьми.