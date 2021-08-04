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Здоровье4 августа 2021 12:42

В Самаре плюс 158: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

В областной столице больше всего заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области ежедневно находят более 400 новых заразившихся

В Самарской области ежедневно находят более 400 новых заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 463 новых заразившихся коронавирусом, сообщили 4 августа, в среду, в региональном оперштабе.

В области регулярно стали находить более четырехсот заразившихся. Больше всего новых заболевших в Самаре (158), Тольятти (91) и Сызрани (21).

В регионе 14 новых смертельных случаев за сутки. Умерли шесть мужчин в возрасте от 56-ти до 83-х лет, а также восемь женщин от 55-ти до 94-х лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 78 167 человек, из которых выздоровел 71 661. Умерли 2 699 заразившихся.