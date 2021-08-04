Самарцев предупреждают о мошенниках, предлагающие бонусы за сертификаты о вакцинации

В Самарской области появляются новые виды мошенничества, связанные с вакцинацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев предупреждают об очередном способе мошенничества, связанным с получением сертификата о вакцинации от коронавируса.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, мошенники распространяют в соцсетях информацию о продаже фиктивных сертификатов, дополнительно предлагая некие бонусы от банков якобы в качестве вознаграждения за вакцинацию.

При этом мошенники просят данные банковской карты, необходимые им для присвоения денег доверчивых граждан.

В полиции просят не поддаваться на уловки мошенников, а об известных фактах подделки сертификатов сообщать по телефонам 8 (846) 278 2222 или 112.