На ОДК в Самаре модернизировали промышленный газотурбинный двигатель

Модернизированные двигатели уже поступили заказчику Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На самарском "ОДК-Кузнецов" модернизировали промышленный газотурбинный двигатель НК-36СТ, который работает в составе газоперекачивающих агрегатов. После усовершенствования КПД компрессора среднего давления выросло на 2 %.

Модернизация НК-36СТ удалась благодаря перепрофилированию четвертой ступени компрессора. Это часть газотурбинного двигателя, где давление воздуха повышается перед его подачей в камеру сгорания.

- Четвертая ступень была перепроектирована, и после экспериментальных проверок разработку внедрили в семейное производство. Также изготовлены новые элементы, - рассказал начальник отдела перспективных разработок предприятия Максим Михеева.

По словам Михеева, увеличился не только КПД компрессора. После новшеств минимизированы динамические напряжения.

Четыре новых газотурбинных двигателя уже поступили заказчику - ПАО "Газпром". На ОДК добавляют, что в ходе гарантийного обслуживания модернизировать планируется весь парк работающих изделий НК-36СТ.