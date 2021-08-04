Сергей Шойгу прокомментировал решение Владимира Путина возглавить «Единую Россию» на выборах в госдуму

Сергей Шойгу согласен с выбором президента Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сергей Шойгу прокомментировал список тех, кто возглавил «Единую Россию» на выборах в государственную думу. 19 июня, по предложению президента Владимира Путина, министр обороны РФ был включено в первую пятерку списка. Глава государства его возглавил.

«Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», — отметил Сергей Шойгу в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что наша страна — это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ.

«Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», — сказал министр обороны.

Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном — стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан».

Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.