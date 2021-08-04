Следователи выясняют, почему подросток провалился в колодец. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Самаре подросток получил травмы, провалившись в колодец. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По имеющимся данным, 14-летний подросток в середине июля упал в колодец на улице Старонабережной в Куйбышевском районе Самары. При падении он получил рваную рану руки, с травмами его оставили в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следователи выясняют, по каким причинам подросток упал в колодец, выясняются причины произошедшего. По факту случившегося проводится доследственная проверка.