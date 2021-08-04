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Общество4 августа 2021 15:31

В Самарской области женщина купила героин через телефон друга

Ее знакомый не знал, что она покупает наркотики
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Суд признал женщину виновной в незаконном приобретении наркотических средств

Суд признал женщину виновной в незаконном приобретении наркотических средств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области женщина купила героин через телефон друга, который не знал, что именно приобретает его знакомая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина взяли чужой телефон, вышла с него в интернет и приобрела наркотик. Затем она дождалась уведомления о местонахождении закладки с запрещенным веществом, откуда забрала три свертка с героином общей массой 7,04 грамма.

В суде женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима.