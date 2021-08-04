Общественный транспорт и станции метро в Самаре оснастят бактерицидными рециркуляторами

В автобусах Самары поставят бактерицидные рециркуляторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общественный транспорт и станции метро оснастят бактерицидными рециркуляторами. Об этом сообщили в городской администрации.

Устройства, которые уничтожают бактерии и вирусы и обеззараживают салон, поставят в автобусы, троллейбусы и трамваи, а также установят на станциях метро.

Сейчас разрабатывают график поставки оборудования. Установить рециркуляторы хотят к сентябрю. Также дезары хотят поставить в транспорте частных перевозчиков. Разрабатывается механизм компенсации затрат на их установку.

В Самарской области в общественном транспорте нужно ездить в масках, причем, как пассажирам, так и водителю с кондуктором.