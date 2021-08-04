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Здоровье4 августа 2021 15:46

Общественный транспорт и станции метро в Самаре оснастят бактерицидными рециркуляторами

Установить дезары хотят к сентябрю
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В автобусах Самары поставят бактерицидные рециркуляторы

В автобусах Самары поставят бактерицидные рециркуляторы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общественный транспорт и станции метро оснастят бактерицидными рециркуляторами. Об этом сообщили в городской администрации.

Устройства, которые уничтожают бактерии и вирусы и обеззараживают салон, поставят в автобусы, троллейбусы и трамваи, а также установят на станциях метро.

Сейчас разрабатывают график поставки оборудования. Установить рециркуляторы хотят к сентябрю. Также дезары хотят поставить в транспорте частных перевозчиков. Разрабатывается механизм компенсации затрат на их установку.

В Самарской области в общественном транспорте нужно ездить в масках, причем, как пассажирам, так и водителю с кондуктором.