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Общество4 августа 2021 16:59

В Самаре нашли незаконный автобус

Прокуратура проверяет, почему он ездил по этому маршруту
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре выясняют, откуда в городе взялся незаконный автобус

В Самаре выясняют, откуда в городе взялся незаконный автобус

В Самаре нашли автобус, который ездит по незаконному маршруту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Пассажиры пожаловались в Twitter на то, что автобус №48 "ездит, как хочет". В частности, написали, что автобус игнорирует остановочные пункты, по сути, останавливаясь, где вздумается, но не останавливается на Клубе Дзержинского.

Водитель не выдает пассажирам билеты и объясняет, что они у него закончились.

В департаменте транспорта ответили, что маршрут незаконный, по этому поводу направили обращение в прокуратуру.