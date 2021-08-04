В Самаре нашли незаконный автобус

В Самаре выясняют, откуда в городе взялся незаконный автобус
В Самаре нашли автобус, который ездит по незаконному маршруту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Пассажиры пожаловались в Twitter на то, что автобус №48 "ездит, как хочет". В частности, написали, что автобус игнорирует остановочные пункты, по сути, останавливаясь, где вздумается, но не останавливается на Клубе Дзержинского.
Водитель не выдает пассажирам билеты и объясняет, что они у него закончились.
В департаменте транспорта ответили, что маршрут незаконный, по этому поводу направили обращение в прокуратуру.