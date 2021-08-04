В Самаре нашли незаконный автобус

В Самаре выясняют, откуда в городе взялся незаконный автобус

В Самаре нашли автобус, который ездит по незаконному маршруту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Пассажиры пожаловались в Twitter на то, что автобус №48 "ездит, как хочет". В частности, написали, что автобус игнорирует остановочные пункты, по сути, останавливаясь, где вздумается, но не останавливается на Клубе Дзержинского.

Водитель не выдает пассажирам билеты и объясняет, что они у него закончились.

В департаменте транспорта ответили, что маршрут незаконный, по этому поводу направили обращение в прокуратуру.