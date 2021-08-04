Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт4 августа 2021 17:33

"Акрон" проиграл в 1/64 финала Кубка России

Тольяттинцы на выезде встречались с "Енисеем"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тольяттинский "Акрон" уступил "Енисею". Фото - ФК "Енисей"

Тольяттинский "Акрон" уступил "Енисею". Фото - ФК "Енисей"

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон", выступающий в ФНЛ, в 1/64 финала Кубка России проиграл красноярскому "Енисею".

Тольяттинцы играли на выезде и к перерыву проигрывали со счетом 0:1. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. "Акрон" благодаря голу Владлена Бабаева отставание сократил, но ход встречи изменить не смог.

Тольяттинцы уступают и завершают свое выступление в Кубке, "Енисей" проходит в групповой этап, где играть начинают команды премьер-лиги. На этой стадии проведут свои матчи самарские "Крылья Советов".