"Акрон" проиграл в 1/64 финала Кубка России

Тольяттинский "Акрон" уступил "Енисею". Фото - ФК "Енисей"

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон", выступающий в ФНЛ, в 1/64 финала Кубка России проиграл красноярскому "Енисею".

Тольяттинцы играли на выезде и к перерыву проигрывали со счетом 0:1. В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. "Акрон" благодаря голу Владлена Бабаева отставание сократил, но ход встречи изменить не смог.

Тольяттинцы уступают и завершают свое выступление в Кубке, "Енисей" проходит в групповой этап, где играть начинают команды премьер-лиги. На этой стадии проведут свои матчи самарские "Крылья Советов".