Названы сроки строительства развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии

На данный момент идет второй этап строительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закончить строительство развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии запланировано на октябрь 2023 года.

— Сейчас идет второй этап реконструкции: из города закрыто движение на участке от Гастелло до АЗС, движение идет по дублеру, — рассказал губернатор Самарской области в эфире радио «Эхо Москвы».

На третьем этапе, с 15 августа по 30 сентября, закрывается движение в город по Ново-Садовой на участке от улицы Советской Армии до дома 174 по улице Ново-Садовой, движение в город будет по дублеру четной стороны Советской Армии до дома 174.

На четвертом этапе, с 1 октября по 1 декабря, движение будет закрыто по Ново-Садовой от улицы Гастелло до АЗС, в обоих направлениях поток пойдет по дублерам четных и нечетных сторон по улице Советской Армии. На участках АЗС до Советской Армии движение будет в обоих направлениях по четырехполосному дублеру, далее движение будет разведено.

Также губернатор напомнил, что Сокский мост построили на полтора года раньше намеченного срока, его должны были сдать в конце 2022 года.